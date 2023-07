Vini Jr. vai depor sobre ofensas racistas em jogo contra Valencia

A juíza titular do tribunal de instrução número 10 de Valência, na Espanha, definiu que o depoimento do atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, como vítima de insultos racistas durante uma partida contra o Valencia, no estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol, acontecerá em 28 de setembro. Ele será ouvido por teleconferência.

De acordo com informações obtidas pela Agência EFE junto a fontes da justiça espanholas, a magistrada decidiu adiar o depoimento, que estava marcado para junho, porque o jogador estava de férias fora da Espanha.

No dia 21 de maio, na partida entre Valencia e Real Madrid, Vinicius alegou ter sofrido insultos racistas feitos por parte de torcedores do Valencia que estavam atrás de um dos gols, o que levou o árbitro a interromper o jogo por alguns instantes.

Os atos foram denunciados à liga que organiza o Campeonato Espanhol, como já havia acontecido em situações parecidas vividas pelo atacante e por outros jogadores na Espanha.

Além de um torcedor identificado por Vinicius Júnior na arquibancada como um dos autores das ofensas, a polícia conseguiu descobrir a identidade de outros dois, a partir da disponibilização das imagens das câmeras de segurança do estádio Mestalla. Todos foram banidos de jogos no local.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Quique García