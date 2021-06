Vinícius Eutrópio garante um Paysandu ofensivo contra o Floresta, pela Série C, e fala sobre contratações

Técnico bicolor acredita em um bom resultado fora de casa

O técnico Vinícius Eutrópio garantiu que o Paysandu será o protagonista do jogo contra o Floresta-CE, marcado para domingo (25), às 15h30, no Domingão, em Horizonte, pela quinta rodada da Série C.

“Creio que sim. Temos a proposta de conduzir e ser o protagonista. O Floresta também é ofensivo e usa fator campo a seu favor. Creio que será um jogo aberto e para frente. E a equipe precisa estar concentrada. Vai ser importante o início do jogo. É preciso ter vontade, disposição, concentração do início ao fim da partida”, comentou.

Vinícius sabe que o confronto pode ter suas dificuldades, ainda mais com o histórico do Floresta, um time que subiu da Série D para a C e está tentando se firmar.

“Todo adversário é perigoso. É sempre aquele lema: próxima partida sempre é a mais difícil. E existe vários exemplo no Brasil de time emergentes, que não tem a história do Paysandu, mas estão em ascensão. Vieram da Série D, estão na Série C, então não estão à toa. É questão de mérito. Tem que ter respeito para não sermos surpreendidos”, afirmou o treinador antes da viagem para o Nordeste.

Na coletiva, o técnico ainda falou de contratações, destacando a busca do time bicolor por um meio-campista.

“Primeiro a gente não para nunca. Todo dia após o treino, independentemente de estar com o elenco completo, estamos todo dia reunindo. Observando os jogos. Todos os jogadores estão no nosso radar e o meio-campo é uma posição que estamos mapeando.”

Fonte: Andreia Espírito Santo/ O Liberal