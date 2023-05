Vinicius Júnior é homenageado antes de jogo do Real Madrid

O pré-jogo do duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano nesta quarta-feira (24) no Santiago Bernabéu, válido pelo Campeonato Espanhol, tornou-se uma demonstração de apoio a Vinicius Júnior, após o episódio de racismo do último domingo (21) no estádio Mestalla, com uma faixa de apoio e seus companheiros vestindo sua camisa para entrar em campo.

– Somos todos Vinícius, basta – foi a mensagem escolhida pela torcida organizada localizada no setor sul do estádio em um banner gigante que trazia ainda uma camisa com o número 20 do brasileiro.

Além disso, todos os seus companheiros entraram em campo vestindo a camisa de Vinicius Junior e foram fotografados juntos, de costas.

Todos com o nome de Vinicius Jr. nas costas, cartazes e faixas em solidariedade ao Vini♥️ O time e a torcida do Real Madrid abraçam Vinicius Jr. após o caso de racismo no jogo contra o Valencia!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/yyoi1EHL5E — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 24, 2023

Os jogadores e o público do Santiago Bernabéu acompanharam-no com aplausos enquanto Vini Jr. saía do túnel dos vestiários, sem pisar no gramado, sem uniforme e com semblante sério, para agradecer o apoio levantando o polegar da mão direita em direção às arquibancadas.

Em seguida, Vinicius foi ao camarote assistir ao jogo ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que na segunda-feira, após os insultos racistas sofridos no Mestalla no jogo entre Valencia e Real Madrid, se reuniu com o jogador para transmitir seu apoio e explicar os passos que o clube iria seguir para defendê-lo.

Além disso, antes do início da partida, os titulares de ambas as equipes posaram ao lado de uma faixa, promovida pela LaLiga, a Real Federação Espanhola de Futebol e o Conselho Superior de Esportes, com a mensagem “Racistas, fora do futebol”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Kiko Huesca