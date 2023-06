Vinte e uma empreendedoras de Cotijuba se formam no curso “Cardápio com Aproveitamento de Alimentos de Praia”

Como parte dos preparativos para o 5º Festival Gastronomia das Ilhas, a ser realizado pela Prefeitura de Belém em agosto próximo, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém (Codem), 21 empreendedoras de Cotijuba, proprietárias de pousadas, bares e restaurantes, apresentaram nesta sexta-feira, 23, o resultado de um curso da área de gastronomia ministrado pelo programa de qualificação profissional “Donas de Si”. O curso e o evento de encerramento foram no mesmo local, a sede do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (Mmib), parceiro do evento.

Água na boca

A aluna Odilene Lemos, empreendedora local, apresentou cerca de 20 pratos e sobremesas elaborados pelas participantes do curso. “Temos uma grande diversidade de pratos, com destaque para um filhote grelhado com molho de castanha e farofa de banana da terra e, como sobremesa, um brigadeiro de priprioca”.

Odilene destaca ainda a parceria efetiva com a Prefeitura de Belém: “Tivemos uma grande oportunidade, através da Prefeitura, que vai nos ajudar a melhorar o cardápio e, assim, oferecer maior variedade e qualidade para nossos clientes”.

O prefeito Edmilson Rodrigues ressalta o momento estratégico vivido pela cultura de Belém: “Somos uma das quatro cidades brasileiras com o selo da Unesco Cidade Criativa da Gastronomia. A COP-30 vai trazer, em 2025, mais de 50 mil pessoas a Belém. A gastronomia é um carro-chefe de se ser belenense, e o curso em Cotijuba é um momento de alta valorização disso”.

O curso

O curso para as 21 empreendedoras de Cotijuba aconteceu ao longo de toda essa semana e teve como principal objetivo instruir as alunas sobre a utilização de partes de alimentos frequentemente desperdiçadas, como folhas, talos e cascas de frutas, verduras e legumes.

Ana Santiago, diretora municipal de turismo, destaca que “a Ilha de Cotijuba é um destino turístico com grande potencial, e acreditamos que investir em cursos voltados para o seu desenvolvimento é fundamental para impulsionar a indústria do turismo na região. E, claro, já estamos voltados aos preparativos para a COP-30 envolvendo as empreendedoras da ilha e suas práticas ambientais”.

Construção coletiva

Para Lélio Costa, diretor-presidente da Codem, “essa é uma iniciativa concreta e exitosa sobre gastronomia de uma política que estamos construindo de forma coletiva na administração do prefeito Edmilson Rodrigues: manter o Selo “Belém Cidade Criativa da Gastronomia” e potencializá-lo durante a COP-30″.

Um banco para o povo

A coordenadora geral do Banco do Povo, Georgina Tolosa, destacou que “o Banco do Povo, através do ‘Donas de Si’, programa de qualificação da Prefeitura de Belém, leva a capacitação profissional, a partir de uma construção coletiva com os interessados para os que precisam: formata e ministra o curso, portanto capacita e, em seguida, oferece o micro crédito para o interessado empreender e seguir gerando renda e emprego”.

Mudar a sociedade

“O esforço de vocês é fruto da nossa concepção de mudar a sociedade, que permeia nosso governo municipal. Enfrentar o machismo e as estruturas de opressão e oferecer, por meio da Prefeitura, oportunidade real de melhoria na história de vida de cada uma no sentido de buscar a autonomia financeira das que participaram do importante curso que se encerra hoje”, afirmou o presidente da Funbosque, Alickson Lopes. “Temos muito orgulho da Funbosque fazer parte desta ação, com sua estrutura de ensino”, completou.

Gláucia Rodrigues, do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, parabenizou a dedicação das participantes do curso e afirmou que “o aprendizado adquirido no curso serve de preparação nossa para a COP-30, enquanto empreendedoras e só temos a agradecer à gestão municipal pela oportunidade que nos foi dada”.

A ministrante do curso, Eleda Xavier, destacou que “para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é um privilégio fazer parte deste projeto e aqui, em Cotijuba, trabalhamos para qualificar as produtoras com as boas práticas de produção e manipulação de alimentos: dentro do contexto local, com peixes, temperos e sobremesas com insumos encontrados na própria ilha”.

Também estiveram nesta sexta-feira, em Cotijba, Arnaldo Cruz, da Belemtur; Vinícius Moraes, Copsan; Laís Garcia, da Secon; e Luiz Nunes, da Arout, entre outras autoridades.

Outras ações preparatórias do 5º Festival Gastronomia das Ilhas (Cotijuba)

27/06: Precificação e montagem de pratos; Empreendedorismo e Formação de CNPJ.

Dia: 28/06: Atendimento ao Cliente; Combate a Incêndio e Primeiros Socorros.

Dia: 29/06: – Manipulação de Alimentos; Habilidades Básicas de Cozinha.



Locais

Todos os cursos serão realizados na sede do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, de 9h às 12h.

Rua Magalhaes Barata, 925, Ilha de Cotijuba | Belém-PA.

Colaboração | Enize Vidigal (Banco do Povo) e Kamila Santos (Belemtur).

Texto: Willys Lins

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS