Violência em alta: dez homens assassinados de sábado para hoje no Pará

Na madrugada desta segunda-feira (24), um homem identificado como Rogério Costa de Andrade, de 29 anos, foi assassinado a tiros na avenida Franklin de Menezes, no bairro São João do Outeiro, naquele distrito de Belém. O crime ocorreu por volta de 1 horas da manhã, quando a vítima bebia na frente de um estabelecimento comercial que já estrava fechado.

De acordo com a perícia do Centro de Perícia Científica, o rapaz levou três tiros de uma pistola ponto 40, um dos quais, com o cano da arma encostado no corpo.

A Polícia Civil esteve na cena do crime e iniciou as investigações para tentar identificar o autor ou autores do homicídio. Uma câmera de segurança localizada em um comércio da rua pode ter filmado o crime e as imagens já foram requisitadas pelos policiais.

O ex-presidiário David Gonçalves dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (23), por volta de 21 horas, por um homem desconhecido, que levou a bicicleta e o celular da vítima. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, mas não descarta a possibilidade de acerto de contas. O crime ocorreu na travessa Doutor Moraes, na esquina com a passagem Pinheiro, no bairro da Cremação, em Belém.

De acordo com informações repassadas à polícia, o homem morava na travessa Quintino Bocaiuva e estava indo de bicicleta para a casa da namorada, quando o assassino surgiu e disparou quatro vezes, matando-o na hora. Ao levantar os antecedentes criminais de David dos Santos, a polícia constatou que ele tinha várias passagens e prisões pela prática de assaltos e estava em regime semiaberto, usando tornozeleira eletrônica.

O jovem Antônio Mateus Silva Rodrigues, de 25 anos, foi assassinado a tiros no Conjunto Residencial Portal do Aurá 1, em frente ao Bloco 5, por dois homens que aguardavam por ele. A vítima chegou no local em um veículo de aplicativo e quando viu os assassinos ainda tentou correr, mas foi alcançada e morta.

O motorista assistiu o crime e disse que os dois homens saíram de uma área de mata e foram logo atirando na direção do rapaz. As primeiras informações dão conta de que o rapaz morava em Marituba e foi para o local, em Ananindeua, encontrar uma garota.

No bairro do Tenoné, um mototaxista identificado pelo prenome de Moacir, de 36 anos, foi assassinado a tiros após deixar um passageiro em uma rua, onde o criminoso o esperava. Segundo a polícia, ele levou três tiros. Policiais militares do 10° Batalhão estiveram no local do crime e apuraram que o criminoso fugiu em uma motocicleta. De acordo com parentes, Moacir já teve envolvimento com o mundo do crime no passado, mas tinha se regenerado e formado família.

Em Breves, no Arquipélago do Marajó, uma travesti identificada apenas como Ilas, foi assassinada a facadas na madrugada de hoje (24), na orla da cidade, conhecida por ser zona de prostituição, venda e consumo de drogas. Segundo informações da polícia, Ilas já tinha passagens por furto e tráfico de drogas. Uma guarnição da Polícia Militar esteve na cena do crime aguardando a chegada da perícia do Instituto Médico Legal para a remoção do corpo. A identidade do criminosos ou criminosos ainda é desconhecida.

Em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste paraense, o garçom Fredson Reis da Silva, de 35 anos, foi morto a facadas quando estava sentado em frente ao bar onde trabalhava. O assassino se aproximou e desferiu diversos golpes, deixando a arma cravada no lado esquerdo do peito da vítima. O garçom era natural do município de São Domingos do Araguaia. O crime foi cometido na tarde de sábado (22), por volta das 17h, no bairro Novo Horizonte, naquela cidade. Câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar a identificar o autor do crime.

Outro assassinato registrado em Parauapebas ocorreu por volta das 15 horas de sábado (22), na Vila Brasil, área do Projeto de Assentamento (PA) União, na zona rural do município. Um homem, de identidade desconhecida, foi morto com um tiro no peito e outro na cabeça, em frente a um bar da localidade. O matador teria sido um primo dele que o acusava de roubo. A guarnição do 27º Posto de Policiamento Destacado (PPD) esteve no local do crime, fez os primeiros levantamentos e efetuou uma varredura nos arredores, mas não conseguiu localizar o acusado.

Ainda no sábado, em Parauapebas, por volta das 16h, o adolescente Gutemberg Silva dos Santos, de 17 anos, acusado de assalto, foi baleado por policiais militares dentro de casa, no Bairro Nova Carajás. De acordo com relato dos policiais militares, eles entraram no imóvel para apreendê-lo, mas ele estava portando um revólver e não quis largar a arma. Como não foram obedecidos e se sentindo ameaçados, dispararam contra o menor.

O menor e outros dois adolescentes foram acusados de invadir a casa de uma vendedora de joias, na tarde da última quarta-feira (20), no Bairro Casas Populares II, onde, segundo a mulher, agiram de modo extremamente violento, e levaram eletroeletrônicos, joias, celulares, roupas, sapatos, chinelos, dinheiro, carro, motocicleta e até produtos que estavam na geladeira.

Um homem conhecido no mundo do crime como “Zé Baiano”, morreu na noite de domingo, após tentar assaltar e ser baleado por um policial, que estava à paisana. O caso aconteceu no Setor São José, em Redenção, no sul do Pará. De acordo com testemunhas, o acusado anunciou o assalto para o policial, que conseguiu sacar sua arma e atirar contra o bandido, que morreu no local. Ainda segundo testemunhas, “Zé Baiano” já era velho conhecido da polícia, tendo sido preso várias vezes por assalto.

Um homem identificado pelo prenome de Maicon, foi morto com vários tiros na noite de domingo (23) na cidade de Cumaru do Norte, na Região Araguaia no sul do Pará. Segundo testemunhas, a vítima estava em um bar, onde foi alvejada com vários disparos de arma de fogo e morreu no local. Até agora ainda não há detalhes sobre a motivação do crime e nem a identidade de quem o matou. A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar identificar o autor do crime.

