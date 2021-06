Violência não dá sossego a Parauapebas: mais um assassinato na cidade

A violência não dá sossego aos moradores de Parauapebas, na Região Carajás, sudeste do Pará, onde o número de homicídios só aumenta diariamente. Some-se a isso os registros de constantes assaltos e o tráfico de drogas, o que torna a cidade do minério, apesar de rica, um lugar perigoso para se viver.

Todos os dias são registrados crimes violentos e ninguém está imune à criminalidade. Na noite de ontem, por exemplo, um homem se envolveu em uma confusão em uma praça, fugiu correndo do local, mas foi perseguido e morto por dois atiradores que estavam em uma moto.

Quando uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Controle de Operações e chegou na cena do crime, por volta de 21 horas, o corpo de Douglas da Silva Ribeiro estava estirado no salão de um bar e os matadores já estavam longe.

De acordo com as informações apuradas no local pelos policiais militares, o rapaz foi morto dentro do bar, localizado na rua Daniela Peres, no bairro Guanabara, por dois homens que estavam com rostos cobertos e usando roupas escuras.

Testemunhas relataram que minutos antes, o homem estava armado com uma faca e se envolveu em uma briga na praça Faruk Salmen. Na fuga, ele tentou se esconder no bar, mas acabou morto. Os dois criminosos fugiram depois do crime e não foram identificados. Homens da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal local fizeram os levantamentos e providenciaram a remoção do corpo para necropsia.

A Divisão de Homicídios da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas abriu inquérito para tentar descobrir a identidade dos assassinos.

