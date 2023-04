Violência nas escolas poderá ser debatida em sessão especial na Alepa

A violência nas escolas é tema da sessão especial que a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) pretende realizar na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O requerimento para a realização do evento foi protocolado na Casa durante a sessão ordinária de ontem, terça-feira, 04. O objetivo é discutir estratégias de enfrentamento da violência e de ameaças de ataques a ambientes escolares, já que um caso foi registrado recentemente no estado. Em outra frente, a parlamenta protocolou moção na Alepa a fim de que a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) monitore meios de comunicação digital em casos suspeitos de ameaça a ambientes escolares, além de manter um canal direto de comunicação com os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino.

O Instituto Sou da Paz registrou 12 ataques com armas de fogo em escolas nos últimos 20 anos em escolas do Brasil e, todos os casos, os autores foram alunos ou ex-alunos da instituição atacada, destaca o requerimento de Lívia. No último dia 30 de março, um aluno feriu outro estudante a faca dentro da Escola Estadual Palmira Gabriel, em Belém. Três dias antes, a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos foi morta à facada e outras três professoras e dois alunos foram feridos em um ataque promovido por outro aluno em uma escola de São Paulo. No Estados Unidos, vários casos ainda mais graves vem sendo registrados em unidades de ensino, nos últimos anos.

“Prevenir e impedir os ataques às escolas passa por ações extra e intraescolares, por meio de um trabalho intersetorial, com ação efetiva da gestão das redes públicas de ensino. É necessária uma visão ampla e geral, que considere objetivamente o enfrentamento do extremismo de direita, mas também das violências que acontecem no cotidiano escolar e que poderiam ser consideradas banais, a fim de evitar que tais situações se tornem graves. A complexidade da situação requer ações de enfrentamento das causas do problema e não apenas das consequências”, descreve Lívia Duarte no requerimento. Para ela, a inserção nas escolas de artefatos de segurança, tais como catracas, detectores de metais, dispositivos de identificação facial e seguranças armados, não soluciona a questão. “Cabe a esta Casa Legislativa se posicionar de forma contrária a toda e qualquer ameaça de violência, especialmente nas escolas, que devem ser espaços de liberdade, criação e criticidade, que funcionem à luz dos princípios constitucionais e protegidos das ameaças, acusações e interferências de agentes externos”, continua o documento.

O objetivo de Lívia Duarte é que sejam convidadadas para a sessão especial as autoridades e representantes dos segmentos envolvidos na segurança dentro das escolas. O requerimento ainda será votado para que a data da sessão especial seja marcada.

MOÇÃO

Já a moção de monitoramento de meios de comunicação digital quando houver notícias de ameaças a estabelecimentos de ensino, foi dirigida ao secretário adjunto de Inteligência e Análise Criminal da Segup, Carlos André da Costa. “Como o trabalho dos setores de inteligência vem se mostrando eficiente na antecipação desses ataques, a moção de apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará ao Palácio da Cabanagem pleitea que as forças de segurança monitorem sites, redes sociais, comunicadores instantâneos e fóruns anônimos relativos a ameaças em ambientes escolares e mantenham canais de comunicação direto com as escolas e redes públicas de ensino do Estado do Pará”, finaliza a moção da deputada.

Imagem: AID/Alepa