Violência: Torcedores de Brasil e Argentina brigam no Maracanã

Nesta terça-feira (21), torcedores do Brasil e da Argentina brigaram nas arquibancadas do Maracanã. A confusão aconteceu durante a execução dos hinos nacionais, minutos antes do início do jogo entre as duas seleções. As informações são do G1.

Não havia separação entre as duas torcida. Assentos chegaram a ser arrancados e arremessados nas arquibancadas. Policiais também acabaram brigando com torcedores argentinos.

Por conta da briga, o jogo, que estava previsto para começar às 21h30, vai ser disputado, porém com atraso.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Antonio Lacerda