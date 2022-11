Violência

Depois do resultado da eleição em segundo turno, grupo de vândalos foi para a frente do comitê provisório de campanha do presidente Jair Bolsonaro, no centro da cidade de Benevides, no Pará, e destruíram tudo, tentaram agredir as pessoas ali presentes e houve muita confusão. A Polícia Militar foi acionada, mas os prejuízos causados foram muitos, além do susto e do trauma que ficou entre os presentes.