“Vira lata” encontra corpo em igarapé na zona rural de Parauapebas

O cachorro “vira lata”, conhecido como “Leão”, encontrou o corpo de Augusto José de Negreiro, na manhã da quinta-feira (17), no leito de um pequeno igarapé, localizado próximo à Vila Rio Branco, na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com as informações iniciais, a vítima apresentava um ferimento na região da cabeça. Augusto Negreiro morava, há 20 anos, em uma chácara, distante cerca de 40 quilômetros do centro da Capital do Minério. Ele se encontrava desaparecido há 12 dias. O cadáver estava em avançado estado de decomposição.

LATROCÍNIO

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil concentra-se em um suposto crime de latrocínio (roubo seguido de morte), pois a vítima tinha vendido uma propriedade rural, há poucos dias, e estava com o dinheiro guardado em casa. As pessoas próximas a vítima serão ouvidas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas que investiga a misteriosa morte.

De acordo com populares, “Leão” brincava no local, avistou o achado macabro e começou a latir, o que possibilitou a pessoas do lugar, encontrarem Augusto Negreiro. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: Portal Debate, com Portal Papo Carajás