Virgínia diz que babá irá trabalhar 24h e revolta fãs: “Isso é ilegal”

Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, herdeiro do cantor Leonardo, causa revoltas nos seguidores após depoimento polêmico nas redes sociais, feito nesta sexta-feira (14/5). A digital influencer contou em live ter contratado uma babá para trabalhar 24h, de segunda a sexta, e, ainda, com possibilidade para dar plantões aos fins de semana. “Caso a gente precise, no sábado e domingo ela também estará disponível”, adiantou a famosa.

Uma babá de segunda a sexta 24 horas.

O povo quer ter filho mais não quer cuidar.



O relato de Virgínia indignou os seguidores pela falta de respeito pelos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. “O trabalho escravo tá diferente”, escreveu uma usuária do Instagram. “É só rico sendo rico. Não estão nem aí para ninguém”, completou outra. “Isso é ilegal”, pontou mais uma fã.

Internautas também criticaram o que acreditam ser um pouco caso de Virgínia com as obrigações da maternidade. “Quer ter filho, ganhar dinheiro com o filho, mas não quer ser mãe”, condenou uma mulher nos comentários. “Mais fácil deixar o filho na casa da babá e buscar só nos fins de semana”, ironizou outra.

Veja os principais comentários:

