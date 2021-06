Virginia Fonseca diz que perdeu 10 kg em dez dias após parto da filha

Virginia Fonseca usou seu canal no YouTube, nesta quinta-feira (11), para falar sobre as mudanças que aconteceram nos últimos dez dias após dar à luz à primeira filha, Maria Alice, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. A influenciadora já tinha contado aos seguidores que desenvolveu uma depressão no início da gravidez devido às mudanças que enfrentaria no corpo e na vida.

Logo no início do vídeo, a youtuber disse que engordou cerca de 22 kg durante a gestação da filha. “Eu sempre fui muito regradinha com alimentação desde os meus 14 anos, mas quando eu engravidei, realmente perdi o controle. E tudo bem, eu deixei acontecer e até quis perder o controle. Eu me permiti comer o que estava com vontade, porque nos primeiros meses eu estava bem bitolada e isso estava me fazendo mal e depressiva”, contou ela.

A influenciadora disse que também não conseguiu praticar atividades físicas durante a gravidez, mas disse que não se arrepende de ter feito tudo o que fez. “Até tentei fazer atividade física. Fiz pilates, caminhada, mas parei com um mês. Foi uma chutação de balde”, brincou. “Não me arrependi. Eu me permiti e foi incrível”, compeltou.

A mulher de Zé Felipe relembrou a cirurgia plástica que fez dez dias antes de engravidar: a lipo lad. Segundo ela, o procedimento tem a ajudado a perder peso, que já são 10 kg. “Claro que se eu tivesse engordado de 8 kg a 12 kg, hoje eu já estaria ok, porque já emagreci 10 kg em dez dias. Como me permiti, faltam ainda 10 kg para chegar no peso que eu estava antes de engravidar”, relatou.

No meio do vídeo, Virginia mostrou como está o corpo. “Celulite eu sempre tive. Agora, estria, não pensei que fosse ter. Se eu não tivesse engordado tanto, não teria tantas estrias. Com 20 kg a mais, não tinha como evitar. Está tudo bem, depois a gente faz um tratamento, ou fica com elas, ou faz uma tatuagem em cima.”

Por fim, a influenciadora

pediu para que outras mulheres, que estejam passando pelo mesmo, não se comparem com ela por conta do procedimento estético que ela fez.

Assista ao vídeo com o relato de Virginia Fonseca:

Fonte: R7/Foto: Instagram