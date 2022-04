Virgínia Fonseca e Zé Felipe retornam ao Brasil

Virginia Fonseca e Zé Felipe desembarcaram na manhã deste sábado (16), no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). A família desembarcou no voo vindo de Dallas que era para ter chegado sexta-feira (15), mas acabaram perdendo o voo. Os perrengues não param por aí, até conseguir retornar para o Brasil, passaram por alguns estresses.

A influenciadora contou em seu stories do Instagram que sua conta do TikTok havia sido bloqueada. “Sua conta foi banida em definitivo, devido a várias violações de nossas Diretrizes da Comunidade”, a plataforma lhe mandou essa mensagem. Virgínia mostrou-se bastante surpresa com essa decisão já que tinha acabado de completar 31 milhões de seguidores no aplicativo. “Acordo como? Conta no aplicativo vizinho banida. Aí foi loucura, tá?. Ontem eu tinha batido 31 milhões lá no app vizinho e hoje minha conta foi banida, rindo para não chorar”, escreveu Virginia em seus stories.

Quando a família pensou que os perrengues acabaram, e que teriam uma volta tranquila foram surpreendidos. Exatamente às 18:57, Virginia postou em seus stories do Instagram que já estavam no avião para decolarem. “Graças a Deus já estamos aqui dentro do avião, e partiu com Deus. To nem acreditando que a próxima parada é Brasil”, contou a jovem empolgada. Porém, uma hora depois voltou para noticiar que ainda não havia decolado o voo atrasou, e ainda tiveram que voltar para o portão de embarque. “É galera voltamos pro portão de embarque por conta de um problema com um passageiro a bordo, nosso voo está a 40 minutos atrasado, e a gente está aqui dentro do avião mais de uma hora”, informou abalada.

Minutos depois contou que o piloto havia abandonado o avião, o que deixou seus seguidores bastante preocupados. A jovem voltou para informar que conseguiram chegar ao Brasil, mas ainda faltavam mais duas horas de voo para Goiânia, onde a família vive. Chegando em casa a mãe de Maria Alice não escondeu a felicidade, e contou que iria descansar um pouco, pois mais tarde seu marido Zé Felipe tinha show em Recife.

A família estava passando as férias nos Estados Unidos, e o casal aproveitou para casar pela terceira vez, entretanto dessa vez em Las Vegas.

Fonte: R7/Foto Destaque: Virginia Fonseca e Zé Felipe. Reprodução/Leo Franco e Natalia Rampinelli/AgNews