VIRGÍNIA FONSECA FALA SOBRE DORES DE CABEÇA CONSTANTES: “SÓ QUERO VIVER SEM DOR”

A influencer Virgínia Fonseca, de 23 anos e esposa do cantor Zé Felipe, desabafou recentemente no Instagram sobre dores de cabeças frequentes. Ela é mãe de Maria Alice de 1 ano e Maria Flor que nasceu em 2022, recentemente.

“Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas… Não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores! Desculpa o desabafo, mas eu me sinto melhor conversando com vocês, por isso estou sempre por cá”, contou.

Virgínia Fonseca falando sobre suas constantes dores de cabeça no Instagram.

Fonte: R7/Foto: Reprodução/Instagram