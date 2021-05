Virginia Fonseca mostra quarto de filha na mansão do sogro, Leonardo

Virginia Fonseca mostrou detalhes do quartinho da filha, Maria Alice, na mansão dos sogros, o cantor Leonardo e a jornalista Poliana Rocha. A influenciadora digital, que está grávida de nove meses, espera pelo primeiro filho, fruto do relacimento com Zé Felipe.

Recentemente, a jovem de 22 anos contou novos detalhes sobre a gestação. Em conversa com Thais Fersoza, no YouTube, ela revelou, inclusive, que nunca pegou um bebê no colo. De acordo com a companheira de Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, a compra do enxoval contou com o auxílio de profissionais especializados.

“Eu tive parceiros, e foi tudo rápido e prático para mim. Fiz uma reunião com uma empresa e eles me passaram o enxoval inteiro. Porque se fosse pra mim resolver, Maria Alice não teria nada.”

Na sequência, a blogueira falou sobre a falta de experiência. “Para você ter uma ideia, eu nunca peguei um bebê. Eu nunca peguei um bebê. Eu comprei só três roupas para ela, o resto ganhou, e eu ainda vou fazer doação porque ela tem muita. A mãe vai nascer em mim quando a Maria Alice nascer. Estou levando”.

Fonte: R7/ Foto: Reprodução