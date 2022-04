Virginia Fonseca se declara para Zé Felipe: ‘Você transformou minha vida em sonho’

Zé Felipe, dono do hit Toma Toma Vapo Vapo, completa 24 anos nesta quinta-feira (21). Sua vida movimentada de shows não para nem mesmo durante o próprio aniversário. Zé passou a virada para a nova idade fazendo um show em Macapá e Virginia Fonseca, sua esposa, não pôde estar junto.

Por isso, a influenciadora de mais de 36 milhões de seguidores preparou uma surpresa para o cantor. Durante o show em Macapá, um vídeo de Fonseca passou por uma tela.

“Te esperando aqui meu amor. Bom show para você e para essa galera maravilhosa de Macapá que está tendo a honra de comemorar com você. Queria muito estar com você nesse exato momento, te dando um beijão. A gente se vê logo logo”, disse ela na gravação.

Através dos stories, Virginia se declarou para Joseph, apelido do cantor, com fotos e vídeos. “Hoje é dia dele! Da melhor pessoa que existe no mundo. Do melhor pai e melhor marido. Te amo Pipe. Que Deus continue te abençoando, iluminando seus caminhos, saiba que eu te admiro muito! Minha melhor escolha. Segundo ano comemorando essa data ao seu lado, segundo ano de muitos, se Deus quiser!”, foram as frases que a influenciadora usou.

As declarações não pararam por aí. Virginia também fez um post com texto para o marido dizendo que ele transformou sua vida em sonho.

“Meu amor, te amo demais, meu maior presente foi vocês. Uma família abençoada por Deus que eu amo cada dia mais”, ele respondeu.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram