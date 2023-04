Virou moda macabra: quatro escolas são ameaçadas de ataques mortais em Belém

A Secretaria de Estado de Educação do Pará – Seduc confirmou na tarde desta Quarta-Feira de Trevas, 05, que a Polícia Civil e a inteligência da Polícia Militar investigam as denúncias de ataques a quatro escolas públicas, sendo três da capital, Belém, e uma de Santarém, no Baixo Amazonas paraense. As escolas sob ameaça de ataques insanos são as estaduais de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, Nossa Senhora do Carmo, e Palmira Gabriel, onde um estudante foi ferido a facada na região do abdome na semana passada, em Belém, além da estadual Nossa Senhora de Aparecida, em Santarém.

Os ataques vêm se registrando em várias cidades brasileiras. O primeiro ocorreu na capital de São Paulo, onde um aluno matou uma professora idosa e aposentada a facadas, além de ferir outras três pessoas, entre essas outro aluno. Desde 2011, mais de 10 escolas foram alvo de ataques criminosos no Brasil, um fato alarmante que deve ser tratado com a devida atenção pelas autoridades competentes.

PARAENSE MORTA

Nesta quarta-feira, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, um homem de 25 anos, pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha, onde assassinou com requintes de crueldade quatro crianças, sendo três meninos e uma menina com idades entre 5 e 7 anos. Entre as vítimas está a paraense de Castanhal, município da Zona Metropolitana de Belém, a 75 quilômetros da capital, Larissa Maia Toldo, de 7 anos. Ela morava com o pai e a madrasta, na Agrovila Castelo Branco. Ela mudou há pouco tempo para morar com sua mãe, na capital de Santa Catarina.

Em nota, a Prefeitura de Castanhal lamentou a morte da criança. O criminoso, que chegou a ferir outras crianças, depois do ataque, se entregou a uma unidade da Polícia Militar de Blumenau.

PROVIDÊNCIAS

Segundo nota divulgada pela direção da Escola Estadual Pedro Amazonas Pedroso, as aulas foram suspensas devido ao curso de formação escolar que acontece nesta quarta e quinta-feira. Já a Seduc esclareceu ter lançado o programa ‘Escola Segura’, em parceria com a Segup, para enfrentamento à violência escolar. As ações já estão em curso.

As investigações começaram a partir de um registro de ocorrência relatando as ameaças. A Escola Pedro Amazonas Pedroso, localizada na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, funciona nos turnos da manhã, tarde e noite com grande número de jovens adolescentes.

A redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ recebeu denúncias acerca dos ataques previstos e segue apurando os fatos junto aos órgãos de segurança pública.

Imagens: Reprodução/A PRÓVÍNCIA DO PARÁ