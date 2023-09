Visando a valorização da vida, Sespa presta instruções e esclarecimentos sobre o Setembro Amarelo

Em alusão à campanha “Setembro Amarelo”, que marca o mês dedicado à reflexão em torno da temática da saúde mental, a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) orienta que as secretarias municipais de Saúde intensifiquem as estratégias de atendimento básico e para que pais, familiares e amigos fiquem atentos aos sinais de sofrimento psíquico de pessoas de convivência próxima.

O importante é buscar ajuda o mais rápido possível a partir de comportamentos que devem ser observados, como o isolamento, a falta ao trabalho, a perda do gosto pelas coisas e pela própria vida, a dificuldade de relacionamento e a irritação. Apenas no ano de 2023, mais de 1.200 pessoas iniciaram tratamento nas unidades de gestão estadual por problemas relacionados à depressão e automutilação.

“É importante que se conscientize a população sobre o valor da vida. Discutir elementos da prevenção é a forma mais adequada de se redescobrir e reinventar nesse tempo em que a vida está, de certa forma, ameaçada”, explica Ildeney Morais, coordenadora de Saúde Mental da Sespa, ao reforçar a importância da escuta e de compreensão por parte do profissional de saúde mental, evitando o julgamento de qualquer natureza e, assim, disponibilizando ajuda, de forma a evitar situação extrema.

A coordenação de Saúde Mental da Sespa atuará durante os finais de semana de setembro, junto às Usinas da Paz do Estado, levando palestras e materiais educativos relacionados ao tema. Além disso, equipes da Sespa estarão em colégios estaduais também levando informações sobre o Setembro Amarelo.

Rede de atendimento – A Sespa, por meio da Coordenação Estadual de Saúde Mental, tem atuado conforme as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde (MS), na reorientação do modelo assistencial, antes “hospitalocêntrico” e hoje voltado a uma rede diversificada de serviços de base comunitária, territorial e descentralizada. A prevenção ao suicídio está incluída nessas ações.

Dessa forma, a pessoa em sofrimento mental pode ir diretamente tanto às Unidades Básicas de Saúde como aos 95 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) sediados em todo o Estado, onde a primeira etapa é o acolhimento. “Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nesses Centros, onde o usuário recebe atendimento próximo da família com assistência multidisciplinar e cuidado terapêutico, de acordo com o quadro clínico de cada paciente”, explica Ildeney Morais.

Porém, se estiver em crise, pode ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou levada a um serviço de emergência psiquiátrica, como o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.

Pessoas que sofrem com a depressão e não conseguem buscar ajuda de profissional de saúde ou, mesmo aquelas com risco de auto-agressão, podem ainda buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS, pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise e ajuda para prevenção.

Serviço – No Pará, além de diversos CAPSs municipais instalados em todas as cidades das 13 Regiões de Saúde, a população conta com seis CAPSs que estão sob gestão estadual localizados em Belém e Santarém:

CAPS Icoaraci (Caps I): Rua Monsenhor Azevedo, 237 (entre Passagem Maguari e Lobo de Castro), Campina de Icoaraci, Telefone: (91) 3227-9137, E-mail: capsicoaraci@ibete.com.br

CAPS Amazônia (CAPS I): Passagem Dalva, 377, Marambaia, telefone: 3231-2599/ 3238-0511, E-mail: capsam.sespa@outlook.com

CAPS Renascer (CAPS III): Trav. Mauriti, 2179, entre Av. Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, Pedreira, telefone: (91) 3276-3448. E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

CAPS Grão Pará (Caps III): Rua dos Tamoios, 1840, Batista Campos, telefone: (91) 3269-6732, E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br

CAPS Marajoara (CAPS ad III): Conjunto Cohab, Gleba I, WE 2, 451- Nova Marambaia, telefone: (91) 32360399, E-mail: capsmarajoara@gmail.com

CAPS Santarém (CAPS ad III): Tv. Dom Amando, Santa Clara, Santarém- PA, telefone: (93) 3523-1939

