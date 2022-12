Visibilidade e oportunidade para empreendedores atendidos pelo Startup Pará

Foi um evento especial para Lucicléia Siqueira, responsável pela Hortência Saboaria Artesanal, iniciativa que produz sabonetes e cosméticos naturais. “Essa oportunidade foi muito importante para o meu negócio em termos de divulgação e reconhecimento”, declara. Alexandre Fernandes coordena o projeto “Égua da Construção “, que conecta clientes e lojistas do setor da construção, e também celebrou a oportunidade como expositor. “A participação nesses eventos é muito boa porque a gente divulga a nossa marca, populariza para ganhar mercado, a gente conhece novas pessoas, pode trocar experiências”.

Doze empreendimentos paraenses atendidos pelo Startup Pará tiveram destaque no estande do programa na Feira Pará Negócios, realizada no último final de semana no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Sandro Monteiro, CEO da Educa Tecnologia, empreendimento que atua no desenvolvimento de sistemas e de uma plataforma com conteúdo educacional, também esteve presente no espaço. “Foi muito bom para a visibilidade da nossa marca e produtos, e uma grande oportunidade de gerar negócios e parcerias”, declara.

Durante os dois dias de evento, representantes de empresas atendidas pelo programa do governo do Estado, que estabelece a estratégia para empreendedorismo de base tecnológica, puderam mostrar seus serviços e produtos para o mercado e possíveis investidores. “As feiras são espaços perfeitos para que as startups tenham oportunidade de aumentar a visibilidade, se conectar, apresentar soluções para os consumidores, além do valor estratégico de networking, facilidade em conquistar novos clientes, encontro com investidores, validar ideias com especialistas, verificar estratégias de expansão e, sobretudo fazer negócios”, enfatiza a coordenadora do programa, Maria Trindade.

Espaço para capacitação e networking

No estande do Startup Pará, uma vasta programação com palestras, oficinas, rodadas de negócios, também foi oferecida aos visitantes. Assuntos relevantes na área dos negócios como a elaboração de projetos para editais de inovação, direito empresarial e trabalhista, soluções para análise de dados nos negócios, propriedade intelectual e registro de marcas, entre outros, estavam entre os temas abordados no espaço.

Iedo Santos, professor, acompanhava com atenção o bate papo sobre a elaboração de projetos. “A palestra foi bastante esclarecedora, agregou ainda mais em função que nós pesquisadores, passamos a ter outro olhar sobre os projetos de inovação. Como são estruturados, como pensar, como organizar em função dos editais, porque às vezes na academia ficamos muito reféns de editais formais, acadêmicos”, comenta.

Fabrício de Paula, representante da Amazônia Lab, empresa de aceleração de startups, ministrou a palestra. Para ele, o momento atual é bastante positivo com muitos editais abertos na região, e nesse contexto a capacitação oferecida pelo programa Startup Pará durante o evento foi muito importante. “Existe até certa crítica de que há mais vagas ofertadas que candidatos, e um dos fatores é a dificuldade que o empreendedor tem de elaborar um projeto, ainda que ele tenha uma boa ideia. Então a gente veio apresentar aqui técnicas para ele elaborar um bom projeto que seja competitivo dentro das seleções. Essa palestra tem muito esse foco de mostrar que é possível tornar sua ideia em um projeto, e esse projeto pode vir a ser contemplado.

