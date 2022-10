Visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré marca os 153 anos de Icoaraci

Em Belém, tradicionalmente no segundo sábado de outubro, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida pelos devotos na romaria Rodoviária para o distrito de Icoaraci, localizado a 20km do centro da capital paraense, de onde a santa embarca para a romaria Fluvial, a terceira procissão oficial do Círio, uma forma de levar a padroeira dos paraenses para mais perto daqueles que vivem do outro lado do rio.

Este ano, a romaria Fluvial, conhecida como Círio das Águas, coincidiu com o aniversário de 153 anos de Icoaraci também é celebrado no dia 08 de outubro. Para celebrar esses dois momentos, a Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci, preparou uma estrutura de palco no trapiche de Icoaraci, onde houve a celebração da missa campal para reverenciar Nossa Senhora de Nazaré.

O agente Distrital de Icoaraci , Gregório Neto, conduziu emocionado a imagem peregrina até o palco. “Nesta linda manifestação de fé, peço a padroeira dos paraenses muitas bênçãos e sabedoria à administração municipal, para que cuide do seu povo. Também desejo um um feliz Círio a todas as famílias icoaracienses”, disse o administrador distrital.

Susane Ferreira veio visitar os pais, que são moradores do distrito, e relembrou os momentos de renovação de fé “Eu sempre acompanhei aqui neste porto a romaria com os meus pais. Hoje, estar revendo e vivendo o Círio é um sentimento maravilhoso, uma sensação tremenda”.

A devota Joana Gama comentou sobre alegria de voltar a participar das procissões do Círio após dois anos, por causa do período crítico da pandemia. “É uma emoção muita grande. Eu acordo cedo, mas não perco. É muito emocionante ver o retorno do Círio. O sentimento de hoje é só de gratidão, por estar vendo de perto a nossa santinha”.

