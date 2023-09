Visita da Imagem Peregrina no Polo Industrial de Barcarena é marcada por emoção

Os preparativos para o Círio já começaram no Polo Industrial de Barcarena. Nesta sexta-feira, 22, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou por algumas empresas do município para abençoar os devotos de Maria.

Às 10h30, a Alubar – empresa líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano – recebeu a Imagem Peregrina para o tradicional rito da bênção. A empresa, que é patrocinadora do Círio desde 2019, também transmitiu o momento ao vivo para seus colaboradores que trabalham nas unidades de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Na Imerys, mineradora de Caulim, no Pará, momentos de união e devoção foram compartilhados por colaboradores, devotos e por parte da comitiva do Círio de Belém, durante a visita da Imagem na planta industrial da empresa. O padre Francisco Assis Felintro de Oliveira presidiu, junto a membros da equipe da comitiva, a acolhida da Imagem na empresa por volta de 11h30.

A celebração, que contou com a leitura da palavra, cantos, momentos de bênçãos e consagração, ocorreu em uma área decorada especialmente para receber a Santa, possibilitando um contato mais próximo dos devotos à Imagem. No evento, houve ainda muita música com membros da Igreja Matriz da Vila dos Cabanos e um almoço especial para funcionários da empresa e para a comitiva que acompanhou a Imagem.

Para Ana Luiza Dias, analista do setor Sistemas de Gestão Integrado da Imerys, o momento foi de muita emoção. “É a segunda vez que participo, mas eu nunca tinha chegado perto da imagem e para mim foi um privilégio estar tão próxima. É um privilégio que nós, como colaboradores, temos de receber esse símbolo de amor e esperanças. Neste momento, me sinto muito feliz de estar em uma empresa que celebra o Círio, e quem tem esse compromisso com a nossa cultura regional”, afirma.

“A visita da Imagem de Nossa Senhora é muito aguardada pelos colaboradores. Além de ser cultural, todos partilham desse momento de devoção, fé e de agradecimento. Um momento de alegria, de união e que move o coração de todos. Como é descrito em uma uma frase de música da Fafá de Belém, ‘nenhuma explicação sabe explicar’”, conta Luziane de Souza, coordenadora de Recursos Humanos da Imerys.

A tradicional visita da Imagem ao Polo Industrial do município de Barcarena, nordeste paraense, antecede as ações do Círio 2023, tradicional festa religiosa da Amazônia e uma das maiores do mundo, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré, que acontecerá no segundo domingo de outubro, em Belém (PA).

Imagens: Divulgação