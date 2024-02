Visita técnica é realizada em unidades de ensino com obras em andamento

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou visita técnica em três unidades de ensino na manhã desta quinta-feira (8). Acompanhados de servidores da Rede Municipal de Ensino (RMEA) e de representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal de Ananindeua, o prefeito, Doutor Daniel Santos, e a secretária de educação do município, professora Leila Freire, visitaram as seguintes unidades:

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Margarida Antioquia Psídia, localizada no 40 Horas, teve sua Ordem de Serviço (OS) assinada para revitalização e ampliação em 11 de Agosto de 2023. A escola vai beneficiar cerca de 450 estudantes, atender turmas de 1.º ao 7.º Ano do ensino fundamental e contará com 14 salas de aula.

A unidade também terá sala para AEE (Atendimento Educacional Especializado), Espaço Maker, sala multifuncional, salas para o setor administrativo, banheiros para PCDs (pessoas com deficiência), elevador e uma grande estrutura. Além disso, ganhará uma quadra coberta em uma área de ampliação.

UEI BEM VIVER

Localizada no conjunto Bem Viver, no bairro do Aurá, esta será uma Unidade de Educação Infantil (UEI) e atenderá cerca de 300 crianças, de dois a cinco anos de idade.

CMREI MARIGHELLA

O Centro Municipal de Referência em Educação Infantil (CMREI) Marighella, também localizada no bairro do Aurá, no conjunto Mariguela, passou recentemente por obras de manutenção e reparos, bem como outros CMREIS que compõem a RMEA passaram e/ou estão passando, para o ano letivo de 2024.

Imagens: Ascom/PMA