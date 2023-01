Visitas à casinha do Papai Noel são encerradas com recorde de público em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), encerrou nesta sexta-feira, 30, as visitas à casinha do Papai Noel com um número recorde de público.

Desde a abertura da casinha, no dia 16 de dezembro, quase 18 mil visitas foram registradas.

No dia 23 de dezembro, o Papai Noel deixou a casinha montada na orla da cidade, registrando mais de 12 mil visitas. Mesmo sem o bom velhinho, as pessoas foram convidadas a dar seguimento na visitação e em 5 dias quase 6 mil pessoas passaram pelo local.

Com o tema ‘Natal: compartilhar realizações é o melhor presente’, a casinha este ano ganhou uma decoração especial, o que também foi um dos atrativos após a despedida do bom velhinho.

De acordo com Adriano Borboleta, que foi um dos responsáveis pela decoração, o ambiente seguiu a proposta de um chalé simples, mas com todos os elementos da casinha do Papai Noel.

“Esse ano trouxemos uma inovação que foi plotar as paredes para ficar mais realista de como seria a casa do Papai Noel, com uma lareira, umas estantes com livros, a cama, a mesa de jantar, com elementos para o jantar, a antessala e a parte onde ele fica embrulhando os presentes. Uma casa que mostra muitos livros, muitos presentes espalhados, a casa preparada para quando a criança entrasse vivesse essa harmonia de como era a casa do Papai Noel”, explicou o decorador.



“Inovamos esse ano na decoração com a plotagem e consideramos mais um grande sucesso, superando as expectativas. Deu muito certo, muitas pessoas estiveram lá fazendo seus registros e criando memórias. Foi sem dúvidas um grande sucesso. Agradecemos a todos que estiveram colaborando, desde a montagem até a decoração, além do acompanhamento diário no local recebendo a população”, enfatizou Celsa Brito, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A decoração externa da casinha ficará até o dia 6 de janeiro de 2023.

Imagens: Agência Santarém