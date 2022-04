Vitão é flagrado com influencer que beijou sem-teto. Veja fotos!

O cantor passou a tarde em um hotel no Rio de Janeiro ao lado de Grazi Mourão após encontro casual

A coluna LeoDias teve acesso a fotos exclusivas do cantor Vitão, ex-namorado de Luísa Sonza, ao lado da influenciadora digital Grazi Mourão.

Recentemente a moça ganhou a mídia por ter sido vista aos beijos com Givaldo Alves de Souza, atualmente o mendigo mais famoso do Brasil.

Givaldo AlvesReprodução

Grazi e Vitão foram flagrados na sauna de um hotel e, segundo funcionários do local, depois de um bom tempo subiram para um dos quartos. Os dois se encontraram por acaso no local e acabram passando a tarde juntos, com direito a beijos e muita intimidade.

Vale lembrar que Grazi Mourão tem uma conta na plataforma OnlyFans. Recentemente a moça também foi flagrada transando com o ex-ator de Carrossel, Thomaz Costa, em um carro.

Por: Leo Dias / Metrópoles