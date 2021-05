Vítima de abuso sexual ainda não tem resposta para pedido de aborto legal

O procedimento deve ser concluído nos próximos dias e enviado à Justiça

Uma vítima de violência sexual de Juruti, no oeste do Pará, ainda não teve seu pedido de aborto legal apresentado oficialmente à Justiça. O Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), por meio da Promotoria de Justiça do município e demais interessados ainda não oficializaram a solicitação sobre o procedimento para viabilizar o aborto legal da mulher.

De acordo com o promotor de Justiça Paulo Igor Barra Nascimento, que está à frente do caso, o pedido deverá ser analisado pelo juiz Odinandro Garcia Cunha, que responde pela Comarca de Juruti.

O procedimento deve ser concluído nos próximos dias e enviado à Justiça. Pela lei, o trâmite é sigiloso para preservar a intimidade e a vida privada da vítima.

A assessoria do Ministério Público em Santarém informou, por meio de nota, que não será divulgada informação sobre o caso. “A promotoria de Justiça de Juruti esclarece que a interessada (vítima) tem direito constitucional à intimidade e à vida privada. O procedimento é sigiloso e não serão fornecidas maiores informações para a preservação das garantias mencionadas”, disse o texto.

Fonte/Foto: Amazonia