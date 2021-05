Vítimas de ataque em creche são veladas em Santa Catarina

O velório das cinco vítimas do atentado à escola infantil Pró-Infância Aquarela, em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, começou no fim da noite de terça-feira (4) e segue na manhã desta quarta-feira (5) no Parque de Exposições Theobaldo Hermes, onde funciona o ginásio da cidade.

Apesar do velório ter iniciado durante a noite, os corpos das três crianças, da professora e da agente educativa chegaram por volta das 3h. Por volta das 4h da madrugada, familiares e amigos dos mortos fizeram uma pequena celebração. Segundo a prefeitura, o sepultamento está marcado para 10h. Do ginásio, os corpos serão levados ao Cemitério Municipal de Saudades.

As vítimas do ocorrido foram identificadas como Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, que era professora e dava aulas na unidade havia cerca de 10 anos; Mirla Renner, de 20 anos, agente educacional na escola; Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses; Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses; e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

O fato aconteceu quando um homem de 18 anos invadiu a escola Aquarela com duas facas às 10h de terça (4). A creche fica na cidade de Saudades (SC), 600km de Florianópolis, e atende crianças de 6 meses a 2 anos. 20 crianças estavam no local sob os cuidados de 5 professoras.

A primeira pessoa que o assassino atacou foi a professora Keli Adriane Aniecevski. Mesmo ferida, ela correu para uma sala, onde estavam quatro crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos. O homem chegou até a sala e continuou os ataques, matando Keli e três crianças. Mirla chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Todas as vítimas foram atingidas com, pelo menos, cinco golpes de facão. O assassino tentou entrar em todas as salas da creche, mas professoras conseguiram se trancar e proteger as crianças.

Na casa do assassino, a polícia encontrou R$ 11 mil e duas embalagens de facas novas. A única sobrevivente ao ataque é uma criança de 1 ano e 8 meses, que está na UTI.

Além do bebê, o homem apontado como autor do ataque também está internado. A unidade de saúde informou que o homem está sedado e se recupera de uma cirurgia. Após o crime, ele deu golpes contra o próprio corpo. A governadora do estado, Daniela Reinehr, decretou luto oficial de três dias. O prefeito da cidade, Maciel Schneider, disse que o poder municipal está acompanhando as famílias.

– É um momento muito triste na nossa pequena cidade. Colocamos todas nossas equipes para dar esse apoio, decretamos luto oficial, cancelamos todas as aulas essa semana. Colocamos nossas equipes de saúde [a disposição], psicólogos estão acompanhando as famílias – afirmou o gestor municipal.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura

Foto: Reprodução/NSC TV