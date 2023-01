Vítimas de desabamento no Guamá recebem assistência da Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, presta assistência à família que ficou desabrigada após o desabamento parcial de sua residência no final da tarde desta quarta-feira, 4, no bairro do Guamá. Uma moradora chegou a ficar sob escombros de uma parede e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros que interditou o local e acionou a Defesa Civil para análise do imóvel.

Ainda na noite de quarta-feira, a equipe operacional da Defesa Civil de Belém realizou a vistoria técnica do imóvel e constatou a presença de rachaduras na estrutura e o risco de desabamento total da residência, motivo pelo qual foi sugerida a demolição e construção de nova estrutura.

O laudo da vistoria foi entregue ao proprietário do imóvel na manhã desta quinta-feira, 5, na sede da Defesa Civil. O documento é um dos requisitos para a inscrição em programas assistenciais mantidos pelo município, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), e pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação Estadual (Cohab). Ele também subsidia o trabalho de órgãos de todas as esferas, bem como distintos interesses de pessoas físicas ou jurídicas.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Aycha Nunes/Defesa Civil de Belém