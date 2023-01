Vítimas reagem contra bandidos e três são mortos no interior do Estado

Cansados de ser roubados, torturados e humilhados por bandidos que infestam as cidades paraenses, moradores de duas comunidades, uma rural e outra ribeirinha, reagiram à ação de criminosos e mataram três deles a tiros, sendo dois menores de idade. As informações são do portal Ver-o-Fato.

O primeiro caso ocorreu na zona rural de Marapanim, na Região do Guamá, nordeste paraense, onde moradores de uma comunidade produtora de farinha balearam dois homens suspeitos de roubarem um forno de cobre de beneficiamento do produto.

Segundo os comunitários, um dos suspeitos morreu quando era transferido para Belém, na sexta-feira passada, dia 20, e outro está foragido. Os relatos iniciais dão conta de que os dois haviam roubado e desmontado um forno de cobre de produzir farinha e esconderam em um local de mata, para pegar depois.

Ocorre que, conforme moradores da região, os donos e outros pequenos produtores de farinha descobriram o local onde o forno estava escondido e montaram uma tocaia para pegar os ladrões. Quando eles voltaram para pegar o produto roubado, foram alvejados com tiros de espingarda.

OUTRO CASO

Um ficou gravemente ferido e foi transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, na Grande Belém, mas não resistiu. O outro suspeito, mesmo baleado, estaria escondido em um local protegido por traficantes, onde a polícia local não entra, segundo um morador. Uma mulher estaria acompanhando os ladrões e também pode ter sido baleada.

Os pequenos produtores de farinha da região reclamam que têm sido vítimas frequentes de ladrões, que invadem as propriedades, afastadas das vilas e da área urbana, para roubar tudo o que encontram pela frente. Os criminosos, porém, visam principalmente os fornos de cobre, que são caros e raros, para vender aos receptadores.

MENORES MORTOS

O outro caso ocorreu em uma comunidade ribeirinha da Região das Ilhas de Belém, no sábado passado, dia 21, onde dois menores de idade foram mortos por moradores depois de participarem de um assalto a casa de uma família.

Familiares de um dos mortos disseram a uma equipe da TV Record que os dois jovens foram torturados antes de morrer para falar aonde estavam os outros bandidos. Um deles teria os dedos de uma das mãos arrancados pelos moradores enfurecidos.

Tudo começou depois de um assalto à casa de um morador, praticado por piratas, que chegaram em rabetas e tocaram o terror na casa. Segundo o dono da casa, ele estava com a esposa e quatro filhas quando os bandidos chegaram armados e começaram a exigir dinheiro.

Usando de extrema violência, eles torturaram o dono da casa e ameaçaram matá-lo, junto com o restante da família, mas vizinhos viram a movimentação e deram o alarme. “Chegaram pessoas armadas de todos os lados, em rabetas e barcos e atiraram nos ladrões, que estavam em número de seis, na hora da fuga”, disse o dono da casa à emissora de televisão.

Dois dos piratas, um deles de apenas 15 anos, foram agarrados e depois apareceram mortos. Os outros fugiram e ainda não foram localizados pela polícia.

O pai e a mãe de um dos mortos pediram justiça e disseram que eles deveriam ter sido entregues para a polícia. Ambos reconheceram o envolvimento do filho com a criminalidade, mas não aceitam a forma como eles foram mortos.

Imagens: Reprodução