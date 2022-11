Vitória sobre a Argentina resulta em feriado na Arábia Saudita

A histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina , na Copa do Mundo do Catar , terá um dia inteiro de comemoração na Arábia Saudita . O Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud decretou feriado nacional na quarta-feira (23) para estudantes e trabalhadores.

A informação é do site ‘ArabNews’, quer também informou que a ideia do feriado nacional para celebração da vitória sobre a Argentina foi do príncipe Mohammed bin Salman, que esteve no Catar e acompanhou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo.

