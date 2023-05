Vitória sobre o Confiança no Baenão tira Remo da lanterna da Série C

Com a estreia do técnico Rodrigo Catalá e com as entradas do zagueiro Diego Ivo e do meio-campista Rodriguinho, o Clube do Remo deu novo alento à sua imensa torcida, ao conquistar seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série C, edição 2023. Na noite desta terça-feira, 30, jogando no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o Leão venceu o Confiança-SE pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Pedro Vitor, aos 18 minutos da fase final.

O Leão deixou, por enquanto, a lanterna do campeonato, a qual ficou nas mãos do América-RN, com dois pontos. O Remo soma três pontos. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O primeiro tempo foi bom e muito corrido. O Leão foi bem superior, embora tivesse levado um grande susto quando Adryan colocou uma bola nas traves do goleiro Vinicius, aos 22 minutos.

O Remo desfrutou de boas oportunidades e não vazou a meta do goleiro Paulo Gianezine por conta do destino. A primeira com Rodriguinho. Gianezine contou com a sorte no chute de Rodriguinho.

Apesar do empate do 0 a 0 no tempo inicial ,a torcida azulina aplaudiu a robustez da equipe pelo volume de jogo.

MUDANÇA

Com Fabinho no lugar de Jean Silva, o Clube do Remo voltou para o segundo tempo. Porém, o time não teve o mesmo desempenho. Só melhorou ações com a saída de Pablo Roberto, muito apupado pela torcida remista.

Com Alvaro em campo, os azulinos retomaram o comando do jogo.

GOLAÇO

A insistência em busca do gol aconteceu aos 18 minutos num golaço de Pedro Vitor. Numa arrancada pela direita, trouxe para o pé esquerdo e mandou um petardo, no ângulo.

Decidido, o Leão avançou querendo mais gols. Criou chances e o goleiro sergipano defendeu as bolas perigosas.

PRESSÃO

Depois dos trinta minutos Catalá começou a trocar jogadores e isso permitiu o Confiança sair para o empate, inclusive marcou aos 42 minutos, mas Salazar estava impedido no lance.

FESTA

A torcida leonina saiu satisfeita com a recuperação do Clube do Remo depois de quatro derrotas consecutivas no campeonato nacional. O Leão mantém tabu sobre o Confiança, não perde desde 2018.

PRÓXIMO JOGO

O Remo vai jogar em Santa Catarina, diante do Brusque, dia 3, às 19h. O Confiança recebe em casa o Amazonas- AM, dia 4, às 19h.

Agora, o Clube do Remo passa a respirar novos ares, na expectativa de, a partir de hoje, iniciar uma escalada na Série C do Campeonato Brasileiro. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Clube do Remo- PA 1 x 0 Confiança-SE

Campeonato Brasileiro – Série C- 2023 – 5º Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida [Baenão] – Belém-PA

Hora: 20h

Gols: Pedro Vitor, 18’ do 2/T

Cartão Amarelo: Pedro Vitor, Muriqui, Rodriguinho, Alvaro, Claudinei e Diego Ivo, do Clube do Remo; Dione, Fábio, Cesinha, do Confiança.

Clube do Remo

Vinícius; Lucas Marques (Lucas Mendes), Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto (Alvaro), Rodriguinho (Claudinei) e Jean Silva (Fabinho); Pedro Vitor (Wendell Leomar) e Muriqui

Técnico: Ricardo Catalá

Confiança

Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Salazar, Felippe Borges; Fábio, Bruno Camilo, Dione (Rafael); Willians Santana (Cesinha), Negueba (Alan Grafite) e Tcharles. (Diogo Cardoso)

Técnico: Vinícius Eutrópio

Arbitragem:

Arbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Diogo Berndt (SC)

4º árbitro: Djonaltan Costa de Araújo: (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo