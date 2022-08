VITÓRIA X PAYSANDU | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 21.08.2022

Daqui a pouco o Vitória e Paysandu entram em campo pela 1ª rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (21) começa às 16h, no Barradão, em Salvador. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de A Província do Pará, e também pela equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130.

Até agora o Vitória está invicto desde que o técnico João Burse assumiu a equipe. Com um total de cinco vitorias, três empates em oito jogos, a equipe conseguiu uma vaga no G-8 da Terceirona. A nova missão é buscar o acesso a Série B. Mas para isso, o Rubro-negro precisa enfrentar as partidas de ida e volta contra três equipes e tentar se classificar entre os dois melhores desta chave.

Já o seu adversário, o Paysandu, chega ao quadrangular depois de uma boa campanha na primeira fase. O time bicolor vai precisar aproveitar todas as oportunidades, jogando fora de casa a equipe espera conseguir resultados positivos para este domingo. Nesta segunda fase da Série C, sobem de divisão os dois primeiros colocados de cada grupo. Para chagar a final apenas o primeiro colocado de cada grupo avança.

Foto: Divulgação