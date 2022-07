Hoje (17) Vitória e Paysandu se enfrentam pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida será no Estádio do Barradão, em Salvador, a partir das 16h, e contará com a transmissão ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará.

Os donos da casa, o Vitória faz jus ao nome, já que equipe não perde há três jogos e está na sua melhor fase no campeonato. Ainda assim a equipe está um poco distante do seu principal objetivo, que é se aproximar do G-8 e se classificar na partida de hoje.

Já o seu adversário, o vice-líder da competição da Série C, o Paysandu, que vem com um ótimo desempenho na competição, precisa de uma vitória neste domingo (17) para garantir vaga no quadrangular.

REMO X ABC | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 17.07.2022

Na noite deste domingo (17) o Clube do Remo enfrenta o ABC, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro, no Estádio do Baenão, em Belém, a partida será as 19h e contará com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube de A Provincia do Pará.

Com um péssimo desempenho na competição, o Clube do Remo não vence há cinco rodadas, e a classificação vai ficando cada vez mais distante dando vez para a zona de rebaixamento, lugar na qual os torcedores Azulinos torcem para não cair nessa posição. Atualmente a equipe está na 13ª com 18 pontos.

Já o seu adversário o ABC, vem de quatro empates consecutivos, a equipe ocupa a quinta colocação com um total de 24 pontos, o objetivo é derrotar os donos da casa para conseguir um lugar no G-8.

