Vittar posta vídeo misterioso e diz que ‘nova era chegou’

Nesta segunda-feira (23), Pabllo Vittar postou um vídeo misterioso, com a legenda “A Nova Era chegou, vem comigo?”. Não foram divulgadas informações sobre o que se trataria o vídeo.

No vídeo publicado na rede social, é possível ouvir a letra: “Calma, amiga, você vai ver, o grave que vai bater”.

Do novo álbum PV5, duas músicas já foram lançadas em 2022: Descontrolada, que conta com a participação de MC Carol; e AMEIANOITE, que é um feat com Gloria Groove.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco / AgNews