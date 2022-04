Viúva de Dudu Braga perde 20 kg após morte do marido: ‘Não consigo lidar com a perda’

Valeska Braga, viúva de Dudu Braga, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do músico e filho de Roberto Carlos – ele morreu em setembro de 2021, vítima de um câncer. Valeska contou que se afastou das redes sociais, pois ainda sofre pela morte de Dudu. Ela disse, inclusive, que perdeu 20 kg nesse período de luto e que está tomando medicamentos e fazendo terapia.

“Eu não consigo ainda lidar com a perda… É muito difícil perder o amor da sua vida, eu perdi a minha vida. Estou aprendendo a lidar com tudo isso”, começou Valeska, que também falou sobre a filha do casal, Laura, de 5 anos. “Preciso ser forte por causa dela, e é difícil ouvir que o que eu ouço dela, que ela sente muita falta. Eu sinto muita falta. Às vezes, é por isso que não apareço por aqui, não consigo ser forte, eu tento, mas é muito difícil”, completou.

A viúva de Dudu ainda respondeu mensagens de seguidores que perguntaram se ela estava doente por ter aparecido mais abatida e magra.

“Com tudo isso, eu perdi 20 kg, estou aprendndo a fazer tudo sozinha, então, é muito difícil. Todo mundo perguntou [se estou doente], mas não. Está tudo bem dentero do possível, de saúde, realmente é difícil processar tudo. Mas já ganhei 5 kg de volta, então está melhorando”, finalizou.

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu no dia 8 de setembro de 2021 aos 52 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento contra um câncer no peritônio. O músico foi diagnosticado com a doença em setembro do ano passado e deu início às sessões de quimioterapia.

Fonte: R7/FOTOS DE REPRODUÇÃO/INSTAGRAM