Viúva descarta que MC Kevin tenha cometido suicídio

A esposa do funkeiro MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, afirmou em depoimento, nesta segunda-feira (17), que não sabia quem estava no quarto de hotel com o marido no momento em que ele caiu. Kevin, de 23 anos, morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Deolane contou à polícia que estava no 13º andar do hotel, na companhia de uma amiga, quando o namorado da amiga avisou que Kevin havia caído do 5º andar.

A advogada admitiu ainda que o marido havia consumido drogas horas antes de morrer, além de estar ingerindo bebida alcoólica desde o sábado (16), dia anterior à queda.

Questionada sobre um possível suicídio, Deolane descartou completamente a possibilidade. Ela disse também que o marido não tinha inimigos.

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

A política trabalha em algumas linhas de investigação, e a tese mais plausível é de que tenha sido uma morte acidental.

Isto porque as autoridades querem saber se Kevin tentou pular da janela para a piscina ou se tentou pular para evitar uma possível briga com a esposa, já que acontecia uma festa com outras mulheres no quarto em que ele e os amigos estavam.