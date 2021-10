Vivo abre inscrição para 750 vagas de estágios incluindo Belém

A vivo abriu Inscrições para o programa de estágio 2022, na qual será o maior programa já realizado pela companhia. Serão 750 vagas ofertadas para a cidade de Belém e mais 16 cidades do país. A operadora reforça seu compromisso com a diversidade onde irá reservar 50% das oportunidades para candidatos negras.

Para participar do programa é necessário está cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Entre as características exigidas para fazer parte da equipe , ter curiosidade , atitude digital e fazer acontecer com responsabilidade são um dos requisitos essenciais, e o mais interessante é que não será exigido inglês, nem mesmo limite de idade ou especificação de curso ou faculdade.

Todos os candidatos que se escreverem participarão de uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal. Serão 20 cursos ofertados com temas variados. Os conteúdos serão trabalhados em formatos de texto, vídeo, podcast e lives.

O programa é 100% gratuito digital e terá uma bolsa auxilio de acordo com o mercado, os selecionados contarão com o VIBE, o programa que dá benefícios conforme as necessidades de cada estagiário.

O programa de estágio da Vivo terá duração de 12 a 24 meses, a depender do semestre cursado na faculdade, e os futuros selecionados serão admitidos entre fevereiro e abril de 2022, as inscrições serão até o dia 3 de janeiro. Para se inscrever acesse o link e boa sorte.

Link : https://99jobs.com/vivo/jobs/176550-programa-de-estagio-vivo-2022?preview=true

Foto: Divulgação – Vivo

Jornalista: Marina Moreira