Vivo e Amazon testam 5G na nuvem no Brasil

A operadora Vivo testou a capacidade de conectividade da rede 5G em uma nuvem pública mantida pela Amazon Web Services, empresa de computação na nuvem do grupo americano controlado por Jeff Bezos.

Como o 5G é uma tecnologia que promete aumentar de maneira significativa o tráfego de dados nas redes, o objetivo do teste é avaliar a capacidade da nuvem de aguentar esse volume intenso de conexões.

Já se sabe que a rede física tradicional, por cabos de fibra óptica ou satélite, suporta o 5G sem grandes dificuldades. O teste na nuvem é para definir quais outros modelos de rede têm bom desempenho com a nova tecnologia.

Segundo a Vivo, os testes foram bem sucedidos e o experimento mostrou que redes em nuvem podem suportar o 5G sem perda de velocidade. A ação é parte de um acordo entre a espanhola Telefónica, controladora da Vivo, e a americana.

A Anatel lançou em fevereiro o edital para a oferta do 5G no país nas capitais até julho do ano que vem. O leilão do serviço é esperado para este ano ainda.

