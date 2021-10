Vizinho abusa sexualmente de menino e dá R$ 100 para ‘guardar segredo’

A mãe de um menino de 8 anos, morador da Nova Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, denunciou o vizinho por abusar sexualmente do seu filho. Segundo relatos, a criança teria recebido R$ 100 para “guardar segredo” sobre o ocorrido.

O abuso foi descoberto após os familiares desconfiarem do dinheiro que o menino teria recebido do homem. Conforme a mãe, ao chegar em casa e ser questionado sobre o valor, o garoto afirmou não querer, falar pois estava com vergonha. Quando pressionado, ele revelou que teria sido pago para guardar segredo sobre relações sexuais com o vizinho. “Ai ele me levou no quarto, me mandou tirar a roupa e colocou em mim. Ai ele me deu os 100 reais e falou que não era para contar a ninguém”, relatou a vítima.

O suspeito prestou depoimento e foi liberado. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Fonte: O Liberal

As informações são do Metrópoles.