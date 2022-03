Vizinho mata cachorro a tiros de espingarda em ilha do Rio Tocantins

Neste final de semana, o indivíduo, identificado como “Leonilde”, matou com diversos disparos de arma de fogo, um pobre cachorro, na Ilha Camaleão, no Rio Tocantins, zona rural de Mocajuba, por pura maldade.

Depois de executar o animal doméstico, o responsável pelo cão questionou o acusado sobre o motivo para ele cometer tamanha atrocidade. O sujeito simplesmente o ignorou e disse que não tem lei que possa levá-lo para a cadeia. O sujeito não possui autorização para posse da espingarda.

O proprietário do pet registrou um Boletim de Ocorrência, relatando a maldade cometida por “Leonilde”. O dono do cão vai cobrar justiça e pede apoio da população em favor do seu cão morto sem nenhum motivo. O caso revoltou os moradores da Ilha Camaleão. Uma “notícia de fato” do Ministério Público (MPPA) já daria uma boa dor de cabeça para esse indivíduo assassino de animal.

Nas redes sociais, dezenas de postagens expressavam a revolta da população. “Uma pessoa que tira a vida de um animal indefeso é um lixo, o pior ser humano que existe, isso é um capeta não é gente não, que Deus faça justiça por esse ser inocente que foi vítima de uma grande crueldade. Pra mim, isso não pode ser chamado de ser humano”, protesta uma internauta.

