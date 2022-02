Voadeira naufraga e deixa três pessoas desaparecidas no Rio Tapajós

Uma pequena embarcação, tipo “voadeira”, naufragou, na tarde de domingo (6), por volta de 16h, nas proximidades da Vila São Luiz do Tapajós, as margens do Rio Tapajós, zona rural de Itaituba, deixando três pessoas estão desparecidas.

As primeiras informações indicam que 4 homens estavam na embarcação, pescando nas proximidades das corredeiras da Vila São Luiz do Tapajós. O local onde a “voadeira” naufragou, é repleto de pedras e corredeiras fortes. O mecânico, identificado como “Dorge”, foi resgatado por um pescador que passava pelo local na hora do acidente.

O três ocupantes que estão desaparecidos foram identificados como “Doutor”, dono de uma loja na Rua Hugo de Mendonça; o mototaxista conhecido como “Marcos” e outra vítima ainda não identificada não foram mais vistos depois do naufrágio.

Moradores da Vila São Luiz do Tapajós fizeram buscas para localizar os desaparecidos, mas não obtiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e vai iniciar as buscas nesta segunda-feira (7). De acordo com os moradores, o local onde aconteceu o acidente é de difícil acesso, com corredeiras muito fortes, e para piorar, possui grandes pedras, inclusive, outros acidentes foram registrados na mesma área.

Fonte: Portal Debate Carajás, com O Impacto