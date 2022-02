VOCÊ FOI CHAMADO COM UM PROPÓSITO

A maior expressividade da igreja vai além do termo físico porque nós somos a igreja e quando assim você se sente, passa a ter a identidade desse corpo chamado igreja atrelado a você. Ainda assim, Deus tem uma história para cada indivíduo que existe para que uma coletividade funcione. Nesse texto Deus chama e comissiona Josué para um propósito específico. Quando Deus chamou Moisés, mesmo ele alegando limitações e dificuldade para se comunicar, Deus o encorajou e usou

poderosamente sua vida, agora havia chegado a vez de Josué, que até então era o auxiliar de Moisés. Certamente Deus acreditava em Josué, mas assim como Moisés, o texto nos revela que Deus teve que convencer a Josué de que, apesar de suas limitações, ele seria tão abençoado e usado por Deus como foi Moisés.

SOMOS CHAMADOS COM UM PROPÓSITO. (vs. 2) Nesse texto vemos a continuidade da peregrinação dos israelitas sob a liderança de Josué, agora. Provavelmente ele estava pensando em como seria? O que aconteceria? Como Deus o trataria? O Senhor falou com ele e o animou a continuar, pois Moisés estava morto e não podia mais fazer nada, ele, porém, deveria organizar o povo e se preparar para atravessar o rio Jordão. Deus começa garantindo que onde os pés deles tocassem, lhes pertenceria, ou seja, uma grande promessa de prosperidade. Por mais extensa e desafiadora que fosse a terra, ela seria deles. Ninguém conseguiria impedi-los de tomá-las. Percebemos aqui um Deus que vai concretizar o seu propósito independente das circunstâncias e sua palavra vai se cumprir independente do tempo.



TUDO VEM DE DEUS MAS EXISTE UM JORDÃO QUE PRECISA SER ATRAVESSADO. (vs. 2, 3 e 6) A posição de auxiliar que Josué exercia era muito cômoda, agora ele não seria mais apenas um auxiliar, mas sim um grande líder que Deus usaria para introduzir Israel na terra prometida e que exigiria mais responsabilidade. As atribuições inerentes a Deus Ele irá cumprir, mas existem, também, atribuições que são inerentes ao homem e que muitas vezes tentamos transferir tudo pra Deus e se eximir de seu propósito. Ao homem espiritual cabe equilibrar isso: o que foi prometido e o que preciso fazer ao assimilar e aceitar esse propósito.



DEVEMOS TER FORÇA E CORAGEM (vs. 7) Nos dias de hoje, o desânimo tem sido uma das ferramentas mais poderosa que o diabo tem usado contra a Igreja, por isso precisamos a cada manhã pedir para que o Espírito Santo nos revista de poder e ânimo que é o agente ativador do nosso ser, sem isso, consequentemente perderemos inclusive o prazer de viver (Jo 16:33). Além do desânimo, o medo tem impedido muitas pessoas de prosseguir em frente e alcançar os seus sonhos, a pessoa se sente pequena, incapaz, desqualificada, desacreditava, não tem confiança, sempre foge de responsabilidades. É necessário ter força e coragem para acreditar no propósito de Deus, fazer o que você tem medo de fazer, acreditar em você, crer que Deus nunca vai te desamparar, tomar posse da autoridade que Cristo nos concede (Lc 10:19).

Definitivamente ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza de suas promessas não implica necessariamente uma vida de passividade. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Sim, Deus é fiel à sua Palavra e cumpre sua promessa apesar da debilidade humana; mas ao mesmo tempo, em sua providência, Ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Por isso que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso, pois antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, porém, foi preciso que Josué exercitasse sua fé e que fosse “forte e corajoso”. Nesse sentido, a promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, não um motivo para uma vida desocupada. E o resultado disso é uma vida próspera e bem sucedida. Da mesma forma que Deus agiu através de Moisés e Josué, Ele quer agir conosco. As mesmas promessas, Ele tem para igreja, assim, tudo que precisamos é tomar as

atitudes acima e crer que Deus vai usar a cada um de nós poderosamente. Deus acredita em você!