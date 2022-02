VOCÊ FOI GERADO COM UM PROPÓSITO

Jesus Cristo representa um marco de liderança entre os Cristãos, porém nesse momento de sua morte seus discípulos ficaram com medo, trancados, temendo o que os Judeus poderiam lhes fazer e aparentemente tinham se reunido naquela noite de portas fechadas, provavelmente discutindo a visão narrada pelas mulheres e a afirmação assombrosa de Maria de que tinha

visto Jesus. E Jesus se apresenta a eles e diz: “PAZ SEJA CONVOSCO” e então lhes deu a comissão de serem seus representantes. Ele disse aos discípulos de quem era a autoridade com que Ele realizara a sua tarefa. Então Ele encarregou os discípulos de transmitirem a mensagem do Evangelho por todo o mundo e foram enviados com a autoridade de Deus para enviados com a autoridade de Deus para



SOMOS MENSAGEIROS DESSA PALAVRA. Algo importante é entender qual o propósito de nossa existência e quando compreendemos esse propósito nossa vida passa a ser organizada para a eternidade, pela fé, pois o justo vive pela fé (Hb 10.38) e para não perdermos a noção do tempo é necessário lembrarmos o propósito para que fomos criados (1Pe 2.9).



SOMOS PESSOAS ENVIADAS POR DEUS COM UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Existe uma mensagem a ser entregue (Mt 28.19- 20) isso como consequência da salvação, da vida eterna que nos alcançou (Rm 10.11-15). Deus tem confiado a nós a missão de anunciar a sua palavra e é necessário compreender que, se Ele nos enviou não estamos sozinhos, embora passemos por tribulação (Mt 28.20).

SOMOS ENVIADOS PARA SER SEMELHANTES A CRISTO (Jo 20.21-23) A Ressurreição do Senhor é o centro de tudo o que podemos celebrar. É o centro da nossa fé e por isso somos uma igreja viva, sustentada e orientada pela ação do Espírito de Deus que nos transformou e nos faztestemunhar que Cristo vive e reina para sempre, aquecendo o nosso coração pela alegria de servir, pelo júbilo de um encontro com o Senhor, pela certeza de sua presença transformadora e pelo viver pela da fé anunciando que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi preparar um lugar junto ao Pai para nós (Jo 14.2-3).

Jesus transformou um grupo de pessoas assustadas em pessoas confiantes e missionárias. Que nós possamos ficar de pé em qualquer situação, ser luz que proclama pela vida a Paz de Deus, onde tudo o que precisamos fazer para anunciar as boas novas é entender mais completamente a vida e a missão de Jesus, é estudar os Evangelhos. João nos diz que o seu Evangelho registra apenas alguns poucos dos muitos eventos da vida de Jesus na terra. Mas os Evangelhos incluem tudo o que é necessário saber para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, por cujo intermédio nós recebemos a vida eterna. Deus te abençoe!