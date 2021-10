Você sabia que existem vários tipos de fome? Como saber qual é a sua?

Não há nada de errado em desejar uma fatia de bolo de chocolate após uma situação estressante, buscando no alimento conforto para compensar um dia difícil. Afinal, o alimento tem muitos papeis, além do nutricional, e fica impossível distanciá-lo das emoções.

É natural, portanto, expressar sentimentos —negativos e positivos— por meio do alimento. Esse tipo de fome emocional, que busca a comida para acalmar, confortar ou sentir alguma forma de prazer, difere-se da fome física, que sinaliza a necessidade de se alimentar para que o organismo realize de forma eficiente as inúmeras reações químicas para seu bom funcionamento.

“É importante entender que nem toda fome emocional é ruim ou adoecida, mas a repetição e a persistência desse tipo de padrão alimentar podem propiciar uma forma distorcida ao confrontar as emoções”, alerta Maria Francisca Mauro, mestre em psiquiatria pelo PROPSAM/UFRJ (Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro), com especialização na área de transtornos alimentares e obesidade.

Não é possível encontrar solução para os problemas na geladeira ou naquela caixa de bombons. Por conta disso, devemos aprender a criar uma conexão com o corpo para conseguir identificar esses gatilhos emocionais. Mas é importante dizer que a fome não é uma vilã e mesmo o comer emocional não deve ser visto como algo errado, gerando medo e culpa, alerta Luciana Gonçalves de Orange, doutora em nutrição e professora associada da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Segundo ela, a fome fisiológica é apenas uma de tantas outras que integram o comportamento alimentar —dá para dividir as fomes em vários tipos.

Ouça o seu corpo

Parece complicado desenvolver essa escuta, mas é possível. Aliás, essa percepção é muito individual, e o corpo sempre emite sinais quando precisa de alimento, assim como as emoções sinalizam seus desejos. É natural perdermos essa conexão diante de horários impostos para se alimentar, dietas e até falta de tempo para comer de forma tranquila. Mas, para ajudar a identificar o tipo de fome, confira o estímulo de cada uma:

Fome dos olhos: aquela refeição que enche os olhos, que faz você salivar, uma refeição armazenada na lembrança. Apenas uma foto ou uma imagem na Internet já provoca sensações.

Fome do olfato: aquele cheirinho bom da comida quando você passa em frente ao restaurante ou que vem da casa do vizinho e dá aquela vontade de experimentar o cardápio.

Fome da boca: azedo, doce, salgado, picante ou amargo são desejos pessoais, assim como o sabor e a textura que pode despertar aquele desejo porque você já provou aquela iguaria e aprovou —e quer comer de novo! Há uma necessidade de mastigar e despertar essas sensações.

Fome do ouvido: um alimento crocante faz aquele barulho durante a mastigação que aciona uma área do cérebro relacionada ao prazer. Por isso você começa a comer pipoca e não consegue parar. Se o alimento estiver murcho, provavelmente não vai acionar a fome do mesmo jeito.

Fome do estômago: é a fome fisiológica que provoca uma sensação de vazio, faz roncar a barriga, você começa a lembrar mais de comida, pode causar irritabilidade e falta de concentração. Em geral, você não tem vontade de comer algo específico, mas quer comer algo para saciar a fome porque o estômago está cobrando.

Fome celular ou do corpo: as nossas células sinalizam quando sentem falta de algum nutriente, mas é preciso estar bem conectado com o organismo para compreender os sinais. Muitas vezes, dá uma vontade de algo específico e, se a pessoa não ingerir, pode sentir irritação ou cansaço.

Fome da mente: em geral, somos motivados por pensamentos dicotômicos (saudável ou não saudável) e mediante avaliações nutricionais realizamos nossas escolhas: isso engorda, é ruim, é gostoso, tem pouca caloria etc. Você começa a priorizar o “pensar” e deixa de ouvir o corpo, o que ele realmente precisa/deseja.

Fome do coração: ligada à memória afetiva, aquele bolo feito pela avó, a comidinha da mãe, algo inesquecível de alguma viagem. É o alimento que traz simbologia, sensação de conforto.

Desligue o piloto automático

Para conviver bem com todos os tipos de fome é necessário sair do piloto automático. Comer mexendo no celular, sem prestar atenção no alimento, não favorece a conexão com o organismo. “A vontade de comer pode ser estimulada por diversos fatores que envolvem os nossos sentidos, como sentir o cheiro de uma preparação, olhar uma comida exposta em uma vitrine, ouvir alguém falando de comida, querer se refrescar porque está quente, por exemplo”, reforça a nutricionista Naiara Belmont, pós-graduada em comportamento alimentar pelo IPGS (Instituto de Pesquisas Ensino e Gestão em Saúde).

E é aí que está o pulo do gato: ao desenvolver essa conexão, fica mais fácil identificar os tipos de fome, evitando o desequilíbrio, que pode fazer mal. “O comer emocional disfuncional tem a urgência, ele não busca saciedade, e a fome não passa porque o que a pessoa precisa naquele momento não é a comida, mas o conforto que ela proporciona”, alerta ela.

Por isso, você pode comer algo mais calórico naquele dia triste usando o “eu mereço”. Só não vale usar a estratégia de recompensa de forma recorrente. “Ao identificar os sinais do corpo, dá para se alimentar com consciência, inclusive, aprendendo a buscar esse conforto em outras estratégias, além da comida”, garante Orange.

Outra dica é manter uma boa hidratação. “A região do cérebro (no hipotálamo) que controla os sinais de sede e de fome são muito próximas, e os sinais podem ser confundidos”, diz Belmont. Na dúvida, beba um copo d’água. O corpo é sábio e sabe identificar o que realmente precisa. Em geral, a sede deixa a mucosa ressecada, um dos principais sinais de que o corpo está desidratado. Evite deixar chegar nessa etapa!

Dicas para reativar suas conexões

Coma comida, não emoções. Engula alimentos, não sofrimentos;

Ao comer, pare e crie um ritual em que possa perceber o que colocou no prato. Não mastigue com água para comer depressa, ou mesmo na frente de telas;

Perceba a textura do alimento, concentre seu pensamento na refeição, e não na próxima mensagem a responder de sua rede social;

Agradeça seu acesso ao poder comer o que escolhe. Diante de tanta escassez, esse privilégio precisa ser reconhecido;

Não viva o futuro ou remoa o passado com comida;

Sinta seu corpo, não o ignore. Fuja do artificialismo das imposições das regras alimentares que o fazem ficar em busca de uma contagem de calorias, e não da qualidade nutricional;

Se realizar essas etapas e persistir desconfortável em sua rotina alimentar, procure profissionais especializados em comportamento alimentar para orientação e acompanhamento.

