Você usa alguma dessas? Veja as senhas mais comuns do mundo em 2022

A senha mais usada em todo o mundo em 2022 é “password”, palavra em inglês para “senha”, de acordo com levantamento da empresa de cibersegurança NordPass.

Essa senha foi usada 4,9 milhões de vezes, e pode ser hackeada em menos de um segundo. Todas as 10 senhas mais usadas no mundo são fracas, como é possível ver a seguir:

password – hackeada em menos de 1 segundo 123456 – hackeada em menos de 1 segundo 123456789 – hackeada em menos de 1 segundo guest – hackeada em 10 segundos qwerty – hackeada em menos de 1 segundo 12345678 – hackeada em menos de 1 segundo 111111 – hackeada em menos de 1 segundo 12345 – hackeada em menos de 1 segundo col123456 – hackeada em 11 segundos 123123 – hackeada em menos de 1 segundo

A NordPass descobriu ainda que lançamentos do cinema influenciam a criação de senhas, assim como aplicativos. A senha “tinder” foi usada 36.384 vezes em todo o mundo, enquanto “batman” apareceu 2.562.776 de vezes, “euphoria” 53.993 vezes e “encanto” 10.808 vezes.

No Brasil, as senhas mais populares são tão fracas quanto as globais. No topo do ranking, aparece “123456”, a segunda senha mais usada no mundo. Em segundo lugar no país, aparece “Brasil”. Veja o top 10:

123456 Brasil 123456789 12345 12345678 102030 smart2020 master 1234 123

Como criar uma senha forte

Se você usa alguma das senhas citadas acima, o melhor a fazer é trocar de senha, já que todas elas são fracas e não oferecem segurança. A seguir, confira algumas dicas para se proteger:

Crie senhas complexas, com pelo menos 12 caracteres e uma variedade de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos;

Use uma senha diferente para cada conta online;

Verifique com frequência quais serviços online você ainda usa e exclua as contas em sites ou apps inutilizados;

Atualize suas senhas com frequência;

Use um gerenciador de senhas seguro para criar e armazenar as senhas.

Fonte: IG Tecnologia/Foto :Unsplash/Franck