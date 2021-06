Volante desfalca o Remo para duelo com o Avaí; zagueiro é dúvida

No próximo sábado, 19, o Remo encara o Avaí em Florianópolis pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para este jogo, o técnico Paulo Bonamigo não terá um das peças principais do meio de campo azulino.

Durante a partida dessa quarta-feira, 16, com o Vitória no Estádio Banpará Baenão, o volante Anderson Uchôa recebeu o terceiro cartão amarelo. Assim, ele está fora do confronto de Leões no Estádio da Ressacada. Além dele, os laterais Wellington Silva e Marlon vão desfalcar o Remo. Porém, no caso deles, a ausência será um pouco mais longa.

Após realizar exames na terça-feira, foi constatada uma lesão grau 2 na coxa esquerda de Marlon. Com isso, o defensor de 35 anos vai ficar até quatro semanas longe dos gramados. Já Wellington Silva tem previsão de retorno em três semanas. Ele está com uma lesão grau 1 na coxa esquerda.

Outro que pode ficar de fora da partida é o zagueiro Rafael Jansen. Com um desconforto na virilha, ele deixou o gramado no segundo tempo do jogo com o Vitória e poderá aumentar a lista de desfalques do Remo.

Pode ser

Desde o início da semana em transição, o zagueiro Sueliton e o atacante Lucas Tocantins poderão pintar no banco de reservas para o jogo com o Avaí. Porém, é mais provável que somente Lucas Tocantins retorne já neste jogo. O Remo já está em viagem para Santa Catarina e o clube não divulga mais os relacionados para as partidas.

Fonte: Roma News

Foto: Samara Miranda/Remo