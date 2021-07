Volante do Remo fala sobre má fase do time na Série B: ‘Mexe muito’

Anderson Uchôa diz o clube tem que ‘ter paciência’ para voltar a vencer

O volante do Remo, Anderson Uchôa, disse em coletiva de imprensa que sabe que é ruim ficar sem ganhar. “Mexe muito ficar muito tempo sem vencer os jogos. A gente sabe que é ruim. Mas temos que focar no jogo de quarta-feira, para conseguir os três pontos”, declarou.

Questionado se o fato do próximo adversário, o Brusque (SC), ter perdido os últimos dois jogos facilitava para eles, o jogador disse que o time não pode pensar assim. “Temos que fazer um jogo equilibrado, sabendo da dificuldade. Não querer fazer o gol de qualquer maneira, porque não vai sair. Fazer um jogo organizado e com sabedoria”, afirmou o Uchôa.

Para o time azulino voltar a vencer, Anderson afirmou que o grupo não pode se desesperar. “Isso, acho que a gente pagou o preço até mesmo contra o Sampaio Corrêa, partidas dentro de casa. Tem que ter paciência, ter tranquilidade para quando a bola chegar fazer o gol e sair com a vitória”, completou o volante.

Remo e Brusque (SC) se enfrentam pela 11° rodada da Série B, na quarta-feira(14), às 21h30, no Baenão.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)