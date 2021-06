Volante ex-Corinthians e Fortaleza é o novo contratado do Paysandu para a Série C

Paulo Roberto, de 34 anos, estava no Santo André-SP

O Paysandu anunciou a contratação do volante Paulo Roberto, de 34 anos, na noite desta segunda-feira (14). O jogador está em Belém e realizou os exames nesta segunda. Ele vai ficar no Paysandu até o fim da Série C.

Natural de Lavras (MG), Paulo Roberto começou a carreira no Juventus-SP. Ele tem passagens pelo Corinthians, Fortaleza, Figueirense, Bahia, Sport-PE e Guarani. O último clube do meio-campista foi Santo André, onde atuou em cinco partidas.

“De mim vocês podem esperar muita dedicação, muita luta, muita batalha. Tenho certeza que vou fazer o máximo para trazer felicidade para vocês. Eu sou um jogador mais técnico, mas também tenho uma boa pegada, boa marcação, então com certeza dentro de campo vocês podem esperar de mim muito empenho. E vamos subir! Vamos juntos, esse ano vai ser uma temporada ótima, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos”, afirmou o jogador, em entrevista no site oficial do Paysandu.

Ficha técnica

Nome: Paulo Roberto da Silva

Nascimento: 06/03/1987 (34 anos)

Naturalidade: Lavras (MG)

Altura: 1,77 m

Peso: 79 kg

Posição: volante

Clubes: Juventus-SP, Brasil de Farroupilha-RS, Osasco Audax-SP, Guarani-SP, Athletico-PR, Ponte Preta-SP, Figueirense-SC, Bahia, Sport-PE, Corinthians-SP, Fortaleza-CE, Mirassol-SP e Santo André-SP

Fonte: oliberal.com