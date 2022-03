Volante Mikael está na seleção da rodada da primeira fase da Copa do Brasil

Autor do segundo gol do Paysandu na vitória sobre o Trem-AP por 3 a 0, na noite da última quarta-feira, 2, resultado que garantiu a classificação bicolor e no faturamento do prêmio de R$ 750 mil da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, o volante Mikael está na seleção da primeira fase da Copa do Brasil 2022. O atleta foi escolhido por meio de votação divulgada no perfil oficial do torneio no Twitter. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 04, pelo Papão da Curuzu.



“Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo reconhecimento do meu trabalho. Agradecer também ao grupo de jogadores que me abraçaram desde quando cheguei ao Paysandu e à comissão técnica por acreditar no meu tralho. Isso é fruto de um trabalho feito junto com os meus companheiros, pois se não fossem eles, eu não estaria nessa seleção. E acho que qualquer um deles poderia estar lá”, afirmou o jogador, após o treino realizado hoje, na sala de imprensa do Estádio Banpará Curuzu.



Na segunda fase da Copa do Brasil, o Paysandu vai enfrentar o CSA-AL, em partida única que será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto está previsto para ocorrer entre os dias 15 e 17 deste mês. O horário e a data ainda vão ser confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Quem vencer se classifica direto; caso haja empate no tempo normal, a vaga vai ser decidida nos pênaltis.

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu

O atleta dividiu os méritos com os demais jogadores da equipe bicolor