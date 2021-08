Vôlei sentado: bronze no Rio, seleção feminina estreia contra Canadá

No masculino, Brasil estreia na Paralimpíada de Tóquio contra China

As seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei sentado conheceram nesta terça-feira (10) as datas dos jogos pela fase de grupos dos respectivos torneios na Paralimpíada de Tóquio (Japão). A competição terá início no próximo dia 27 de agosto e segue até 5 de setembro, último dia do evento.

Medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, o time feminino será o primeiro a estrear. No dia 27, às 6h30 (horário de Brasília), as brasileiras enfrentam o Canadá. No dia 29, às 8h30, as rivais serão as anfitriãs japonesas. A participação na primeira fase chega ao fim no dia 31, às 22h, diante da Itália. Os dois primeiros colocados do grupo avançam às semifinais, que ocorrem no dia 3 de setembro. A decisão do ouro será no dia 5.

A equipe masculina debuta no dia 28, às 6h30, contra a China. No dia 30, às 8h30, o adversário será o Irã, atual campeão mundial e paralímpico. No dia seguinte, às 2h, os brasileiros pegam a Alemanha. Caso se classifiquem, eles terão o duelo da semifinal no dia 2 de setembro, com final marcada para dia 4. Na Rio 2016, a seleção ficou em quarto, perdendo a disputa do bronze para o Egito.

Entre as mulheres, a China é a maior vencedora, com três medalhas de ouro e uma de prata nas quatro edições em que a modalidade foi disputada no naipe feminino. Os atuais campeões são os Estados Unidos, superando justamente as chinesas na final. No masculino, o Irã encabeça o ranking com seis títulos e dois vices nas últimas oito Paralimpíadas. Holanda (três ouros) e Bósnia e Herzegovina (dois) completam a relação medalhistas dourados.

Por Lincoln Chaves – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

Edição: Marcio Parente