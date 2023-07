Volkswagen cancela suspensão de contratos e dá férias coletivas

A Volkswagen anunciou, neste domingo (23), que cancelou a suspensão dos contratos de trabalho de funcionários de um turno da fábrica de Taubaté, em São Paulo, e decidiu conceder férias coletivas de dez dias para a unidade. A montadora disse que a decisão é motivada pelo desempenho positivo do modelo Polo.

A empresa divulgou que as férias coletivas serão aplicadas a partir do dia 31 de julho para os dois turnos de produção da planta de Taubaté. A Volks ressaltou que a medida está prevista no Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e colaboradores da companhia. Em um anúncio anterior, a montadora havia anunciado que suspenderia contratos de um dos turnos de produção, por dois meses, a partir de 1° de agosto.

Em maio, a Volks também havia informado que suspenderia contratos de trabalhadores a partir do mês seguinte. Apesar disso, a empresa voltou atrás e cancelou a medida de flexibilização após o governo federal comunicar o corte de impostos para reduzir o preço dos carros populares.

Já no fim do primeiro semestre, a produção ficou parada por oito dias e foi retomada no último dia 4 de julho. A fábrica de Taubaté conta com cerca de 3,1 mil trabalhadores e produz o Polo Track.

